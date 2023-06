Settore giovanile, l’Under 13 conquista la nona edizione del Torneo nazionale ‘Gianni Danieli’. Le giovani aquile alzano al cielo la coppa più grande

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica la vittoria da parte dell’Under 13 del Trofeo ‘Gianni Danieli’. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Volano le giovani aquile dell’Under 13 e conquistano la nona edizione del Torneo nazionale ‘Gianni Danieli’. Allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, in una due giorni di sport giovanile, si sono affrontate importanti realtà italiane ed è stata la Lazio Under 13 a trionfare su tutti. Le aquile classe 2010, guidate dai tecnici Matteo Grassi ed Ivano Iannuzzi, hanno superato il girone eliminatorio vincendo contro i padroni di casa del Frosinone, Perugia e Salernitana, mentre contro la Fiorentina il risultato non è andato oltre il 2 a 2. I biancocelesti accedono agli ottavi di finale dove superano i ragazzi dell’Accademia Giallazzurra 2-0 con le reti di Massarut e De Vincenzo. Nei quarti di finale, la Lazio continua a trionfare, questa volta è la Spal a cadere, è il gol di Tocci a regalare la semifinale ai capitolini. Nel penultimo atto della kermesse nazionale, i giovani aquilotti vincono di misura contro i pari età del Pescara, alla Lazio è sufficiente il gol di De Vincenzi per staccare il pass per la finalissima. Nella sfida finale, si trovano contrapposte Lazio e Roma, una sfida tutta capitolina decreta il vincitore di questa edizione. Le aquile non lasciano scampo ai giallorossi e si impongono per 2 a 0 grazie alla doppietta di Schettini. Al triplice fischio finale è la Lazio Under 13 ad alzare al cielo la coppa più grande del 9° Trofeo ‘Gianni Danieli’. I giovanissimi aquilotti della Scuola Calcio biancoceleste mettono in bacheca un altro trofeo».