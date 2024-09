Settore giovanile Lazio, solo VITTORIE per le giovani aquile: i RISULTATI della domenica. Il comunicato della società

Si è conclusa un’altra di domenica di partite per il settore giovanile della Lazio. Questo il comunicato della società con tutti i risultati:

COMUNICATO – Una domenica perfetta per le giovani aquile della Prima Squadra della Capitale: dall`Under 15 alla 17 arrivano solo vittorie.

Le aquile classe 2008 di Gianluca Procopio espugnano il campo dei pari età del Napoli. Al Centro Sportivo `Kennedy` la Lazio Under 17 prende in mano le redini del match fin dai primi minuti. Sono 8 i giri di lancette sul cronometro ed i biancocelesti si portano in vantaggio grazie alla rete di Polinari. I capitolini continuano a creare gioco ed occasioni ed al 26` è ancora Fabio Polinari a spedire la sfera il fondo al sacco per lo 0-2. Nella ripresa, il Napoli di mister Annunziata prova a riaprire la sfida, ma è brava la Lazio a non concedere spazi e a difendere il vantaggio. Al triplice fischio Napoli-Lazio termina 0-2, i capitolini trionfano in terra campana grazie alla doppietta di Polinari. Le aquile di mister Procopio danno seguito al trionfo contro il Palermo ed inanellano la seconda vittoria consecutiva.

Esordio casalingo vincente per l`Under 16 di Simone Rughetti. La Lazio supera la Salernitana 2a0. I biancocelesti si rendono subito pericolosi dalle parti di Marino, ma la conclusione di Aprea è troppo angolata e termina sul fondo. Lo stesso numero 11 biancoceleste si rende protagonista al 22` quando viene atterrato in modo irregolare dentro l`area di rigore e si guadagna il penalty. Si incarica del tiro dagli 11 metri Clarizia che con freddezza e precisione gonfia la rete per il vantaggio dei capitolini. Le aquile classe 2009 continuano a creare occasioni, ma sprecano troppo ad un passo dalla porta. Nella ripresa la storia non cambia, la Salernitana di mister Bovo non riesce mai davvero ad impensierire i padroni di casa. Nei minuti finali Diori sciupa una ghiotta occasione a tu per tu con il portiere. Mister Rughetti effettua l`ultima sostituzione del match: al 40’ Martellucci lascia il campo ad Alessandrini. Al neo entrato, ex Savio, bastano 10 secondi per bagnare l`esordio in maglia biancoceleste con il gol, è sua la firma sul 2a0 finale. Dopo il pareggio di Napoli, l`Under 16 della Lazio batte la Salernitana e mette in cassaforte il bottino pieno.

Vittoria sofferta per l`Under 15 di Tommaso Rocchi, Lazio-Salernitana termina 2-1 ed alla seconda giornata arrivano i primi 3 punti della stagione.

Quella del `Green Club` è una sfida combattuta fin dai primi minuti. Sia Lazio che Salernitana provano a farsi vedere dentro l`area, ma senza riuscire a sbloccare il risultato. Per il vantaggio delle aquile classe 2010 bisogna attendere il 28` quando Germani spedito a rete viene fermato in modo irregolare e si guadagna un calcio di punizione dal limite dell`area. Salvati con una pennellata perfetta manda la sfera in rete per l`1a0. I biancocelesti continuano a spingere il piede sull`acceleratore e al 33` arriva il raddoppio, questa volta Massarut serve un assist al bacio per Mistretta che gonfia la rete per il 2a0. Primo gol con l`aquila sul petto per il centrocampista arrivato dalla Tor Tre Teste. La prima frazione di gioco termina con la Lazio avanti di due gol. Nella ripresa, i ragazzi granata di mister Landi spingono il piede sull`acceleratore, al 19` si guadagnano un calcio di rigore concretizzato da Villari che permette ai suoi di accorciare le distanze. La Salernitana ci crede, mentre i biancocelesti non riescono a chiudere la sfida, ma sanno soffrire fino al triplice fischio assicurandosi la vittoria di 2 a 1. Prima vittoria della stagione per l`Under 15 di Tommaso Rocchi.

Una domenica da incorniciare per il Settore Giovanile della Lazio.