Settore Giovanile Lazio: ufficiale l’arrivo di un centravanti da 53 gol in 25 partite

Settore Giovanile Lazio: ufficiale l’arrivo di un centravanti classe 2008 che ha segnato 53 gol in 25 partite

Continua la campagna di rafforzamento del Settore Giovanile della Lazio. Il giovanissimo Fabio Polinari è un nuovo calciatore biancoceleste, di seguito il comunicato:

«Benvenuto a Fabio Polinari classe 2008 il nuovo centravanti che vestirà la maglia biancoceleste del settore giovanile. Arriva direttamente dalla Soc. Circolo Canottieri. In questa stagione nel campionato Under 14 regionale ha conseguito il record di 53 gol in 25 partite disputate. Ha sposato a pieno il progetto Lazio e realizzato il grande sogno di vestire la maglia della Prima Squadra della Capitale».