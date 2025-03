Settore giovanile, la Lazio U18 si ferma sull'1-1 ad Empoli

La Lazio U18 fa 1-1 contro l’Empoli, ecco la disamina del match giocato dagli uomini di Punzi nell’ultima giornata di campionato

Termina 1-1 la difficile sfida di campionato tra la Lazio U18 e i parietà dell’Empoli. Le due reti sono arrivate entrambe nella prima frazione e, a segnare quella dei biancocelesti è stato Curzi dagli undici metri. Ecco il comunicato ufficiale della società sul match disputato dei giovani aquilotti:

«L’Under 18 di Francesco Punzi riesce a pareggiare sull’ostico campo dell’Empoli. Il match viene deciso da due calci di rigore. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio al 13’ con il penalty concretizzato da Rossetti. La Lazio non ci sta e spinge il piede sull’acceleratore. Al 37’ anche i biancocelesti si guadagnano un tiro dagli undici metri, Curzi con freddezza non sbaglia e spedisce la sfera in fondo al sacco per l’1-1. Nella ripresa i capitolini cercano la rete della vittoria, ma è brava la squadra di mister Sarlo a non concedere spazi. Al triplice fischio Empoli-Lazio termina 1 a 1. Le aquile classe 2007 di mister Punzi inanellano il sesto risultato utile consecutivo (4 vittorie e 2 pareggi) e continuano a difendere la zona playoff.»