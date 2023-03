I RISULTATI DEL WEEKEND | Tris di vittorie per le giovani aquile, l’Under 13 si aggiudica il derby e vola alle finali

Nel weekend sono state tre le squadre giovanili biancocelesti impegnate che hanno ottenuto altrettante vittorie

L’Under 17 di Christian Terlizzi si aggiudica la sfida del ‘Green Club’ contro i pari età dell’Ascoli per 3-2. Mettono la firma sul match Gelli, Serra e Sessa regalando così tre punti importanti alle aquile classe 2006 e, a tre giornate dalla conclusione della Regular Season, alla Lazio manca un solo punto per staccare il pass diretto per i quarti di finale scudetto.

Prosegue la striscia positiva dei ragazzi di mister Colombo, la Lazio espugna anche il campo dell’Honey Soccer City. La squadra classe 2009 vince 2-0 con le reti di Gigante e Materazzi, marcature arrivate tutte nella ripresa. I biancocelesti continuano a mantenere il primo posto della classifica del campionato Under 14 Regionali Elite.

Dopo l’accesso diretto alle fasi finale dei rispettivi campionati per i ragazzi dell’Under 14 Pro (Fase Interregionale) e dell’Under 15 (ottavi di finale), un’altra squadra biancoceleste conquista il pass per le finali di categoria.

Le giovanissime aquile classe 2010 guidate da Matteo Grassi si aggiudicano il derby contro i pari età della Roma per 2 a 1 grazie alle reti di Ricci e Ionta. I biancocelesti concludono nel migliore dei modi la Regular Season e volano alle finali del campionato nazionale Under 13 Pro.

Under 17 Nazionali

LAZIO-ASCOLI 3-2

Marcatori: 12’ pt Gelli (L), 24’pt Fravola; 14’st Serra (L), 34’st Quinzi, 38’st rig. Sessa (L)

LAZIO: Ierardi, Francioli (Stano), Ferrari, Silvestri, Nebuloso, Cesari, Cuzzarella, Paolocci, Serra (33’st Sessa), Gelli, Gningue (20’st Ceccarelli).

A disp.: Ciardi (GK), Sow, Lekhiv, Bongiorno, Bizzarri.

All.: Terlizzi.

ASCOLI: Gentile, Carosi (24’st Rossetti), Piermarini, Caucci, Giannini, Papaserio (12’st Panza), Fravola, Bando, Ippolito (12’st Ioele), Gorica (24’st Quinzi), Lo Scalzo.

A disp.: Mancini (GK), Loretucci, Adragna, Fabrizi, Quattrocchi.

All.: Berti.

Under 14 Regionali Elite

HONEY SOCCER CITY-LAZIO 0-2

Marcatori: 14’pt Gigante (L), 35’st +2’ Materazzi (L)

HONEY SOCCER CITY: Peretti, Colaianni, Morra, Rossi (23’st Corrado), Bianchini, Cassano (30’st Osvaldini), Russo (32’st Tassi G.), Bindi G. (26’st Casadei), Fragliga (7’st Margani), Tassi V. (26’st Corradino), Bindi D.(17’st Leoncilli)

A disp.: Triola (GK), Papa.

All.: Triola

LAZIO: Quadrelli, De Angelis (5’st Iovane), Cannatelli, Berni Canani, Miloiu, Borzi, La Grutta (25’st Sbrana), Bernardini, Diori (13’st Gigante), Cappuccini (17’st Da Parè), Morucci (5’st Materazzi)

A disp.: Gennaccari (GK), Makinwa, Di Raimo.

All.: Colombo.