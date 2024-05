Settore giovanile Lazio, il punto della domenica: l’Under 18 conquista i play off. I risultati degli impegni dei biancocelesti

Una giornata tra gioie e dolori per le tre squadre biancocelesti impegnate nella mattinata L`Under 18 vola ai playoff, mentre Under 15 e 16 concludono il loro percorso agli ottavi di finale.

L`Under 18 di Francesco Punzi vince la sfida casalinga contro l`Hellas Verona 2-1. La partita del Centro Sportivo `La Borghesiana` si mette in salita per le aquile classe 2006. Dopo appena 6 giri di lancette, sono ragazzi di mister Pagliuca a passare in vantaggio grazie alla rete di Ogomegbunam. I biancocelesti prendono in mano le redini della sfida e riescono a ristabilire gli equilibri prima di far rientro negli spogliatoi, la rete porta la firma di Di Gianni.

Nella ripresa la Lazio continua a creare occasioni sotto porta, ma solo al 32` passano i vantaggio con il gol del difensore Ercoli. L`Hellas cerca il pari, ma al fischio finale è la Lazio a vincere 2 a 1. A 90 minuti dalla conclusione della Regular Season, le aquile classe 2006 di Francesco Punzi conquistano la certezza matematica della qualificazione ai play off. La Lazio attualmente occupa il quarto posto della classifica, ma bisogna attendere i risultati degli avversari per comprendere il piazzamento finale.

Tanto amaro in bocca per l`Under 16 di Gianluca Procopio. La Lazio pareggia 1-1 la sfida casalinga del `Green Club` contro il Parma e termina il percorso nelle fasi finali.

I biancocelesti passano in vantaggio al 27` del primo tempo grazie al rigore guadagnato e concretizzato da Zangari. Gli avversari di mister Fusaro agguantano il pari nei primi minuti della ripresa. I capitolini non ci stanno e provano a cercare la rete della vittoria, ma sono poco concreti negli ultimi metri. Sul finale di gara è portiere Giardino a far svanire tutti i sogni dei biancocelesti poiché blocca a terra la conclusione ravvicinata di Reita. Arriva il triplice fischio Lazio-Parma termina 1-1 , grazie alla vittoria di 2-1 dell`andata sono gli emiliani a staccare il pass per i quarti di finale.

Non riesce l`impresa all`Under 15, i ragazzi di mister Rughetti pareggiano 1-1, ma è il Genoa ad andare avanti nelle fasi finali. I liguri avevano il vantaggio della vittoria di misura dell`andata, i biancocelesti provano a riaprire la qualificazione giocando con determinazione e a viso aperto. I padroni di casa di mister Sbravati passano in vantaggio nel primo tempo.Nella ripresa le aquile classe 2009 spingono il piede sull`acceleratore, ma solamente nei minuti finali riescono a pareggiare i conti con il solito Clarizia. Genoa-Lazio termina 1-1, i biancocelesti di mister Rughetti si fermano agli ottavi di finale. Come riportano i canali ufficiali del club.