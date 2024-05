Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: al via le fasi finali per l’Under 14. Tutti gli impegni delle giovani aquile

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica gli impegni del Settore giovanile nel weekend. Tutti i dettagli.

PROGRAMMA DEL WEEKEND– «Tutto è pronto per un altro fine settimana di appuntamenti con le giovani aquile. Nel primo weekend del mese di maggio, le squadre saranno protagoniste tra sabato 4 e martedì 7.

L’Under 18 di Francesco Punzi è pronta ad affrontare il terzo impegno in soli sei giorni. Dopo le importanti vittorie contro Sampdoria e Fiorentina, la Lazio ha messo nel mirino il Cagliari. La sfida del Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ è uno scontro diretto per la zona playoff. Attualmente la Lazio occupa la quarta posizione a pari punti con il Milan, la squadra sarda si trova subito dietro con tre punti in meno, ma una sfida da recuperare. A quattro giornate dalla conclusione della stagione regolamentare, le aquile classe 2006 devono cercare di inanellare il settimo risultato utile consecutivo per difendere la zona playoff.

Iniziano le fasi finali per le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi. La Lazio incomincia con i quarti di finale del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. Sabato pomeriggio i biancocelesti ospitano al ‘Green Club’ i pari età dei Red Tigers. Le aquile, prime classificate del girone C hanno concluso da imbattute e con 70 punti. I prossimi avversari, hanno terminato la Regular Season come quarti del girone A con 53 lunghezze ed arrivano vittoriosi (ai calci di rigore) dai playoff contro l’Accademia Calcio Roma. Una partita da dentro o fuori, in palio c’è solo un pass per la semifinale del titolo regionale.

Dopo più di un mese di stop dalla conclusione della Regular Season, torna nel vivo anche la categoria nazionale Under 14 Pro. Inizia la Fase Interregionale per i ragazzi di mister Rocchi. La Lazio, martedì 7 maggio, affronta la prima sfida in terra pugliese contro i pari età del Bari. Il mini girone, prevede la seconda partita in casa contro il Napoli, mentre il derby con la Roma è in programma a Trigoria. Tre sfide cruciali per i biancocelesti, solamente la prima del girone volerà a Formia per le Final Four.

Settimana di sosta per Under 15 e 16; le due compagini biancocelesti scendono in campo nel prossimo weekend per gli ottavi di finale dei rispettivi campionati ed affronteranno rispettivamente Genoa e Parma.

Il programma del weekend:

Under 18 Nazionali – 31^ Giornata

LAZIO-CAGLIARI

Sabato 4 Maggio, ore 14:30 ‘Centro Sportivo ‘La Borghesiana – Roma

Under 16 Nazionali

SOSTA

Under 15 Nazionali

SOSTA

Under 14 Pro –Fase Interregionale, 1^ Giornata

BARI-LAZIO

Martedì 7 Maggio, ore 15 Centro Sportivo ‘Antonucci’ – Bari

Under 14 Regionali Eccellenza – Quarti di finale

LAZIO- RED TIGERS 1957

Sabato 4 Maggio ore 15 Centro Sportivo ‘Green Club’-Roma».