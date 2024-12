Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: una sola partita in campo. I dettagli

Nel weekend scende in campo solamente una squadra del Settore Giovanile biancoceleste: il programma svelato dalla Lazio

Di seguito il programma del weekend del settore giovanile della Lazio, come comunicato dal club.

COMUNICATO- Nell’ultimo weekend prima di Natale, scende in campo solamente una squadra del Settore Giovanile biancoceleste.

Domenica mattina alle ore 11 sono protagonisti i ragazzi dell’Under 18 guidati da Francesco Punzi. Lazio impegnata nella trasferta lombarda per la sfida contro i rossoneri del Milan. Le aquile classe 2007 vanno a caccia del quinto risultato utile consecutivo dopo le vittorie con Bologna e Torino ed i pareggi contro Genoa e Roma. Quest’ultimo arrivato giovedì nel recupero di campionato dell’11^ giornata. La Lazio vuole difendere la zona playoff, ma i biancocelesti devono stare attenti al Milan, nonostante la bassa posizione in classifica, i rossoneri vengono da cinque risultati utili consecutivi.

Le squadre Under 15 e Under 16 osservano il turno di riposo nell’ultima giornata del girone d’andata. Nonostante lo stop forzato delle due compagini biancocelesti, l’Under 15 di Tommaso Rocchi chiude la prima parte della stagione al quarto posto, mentre l’Under 16 di mister Rughetti rimane al terzo posto della classifica.

Sono già fermi i campionati per Under 17, Under 14 Pro ed Under 14 Regionali, Le squadre ritornano in campo nel fine settimana che si divide tra sabato 11 e domenica 12 Gennaio, dove ritorna un weekend a ranghi completi.

Il programma nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 16^ Giornata

MILAN-LAZIO

Domenica 22 Dicembre, ore 11 Centro Sportivo ‘Vismara’ – Milano

Under 17 Nazionali

SOSTA

Under 16 Nazionali – 13^ Giornata

Turno di riposo

Under 15 Nazionali – 13^ Giornata

Turno di riposo

Under 14 Pro

SOSTA

Under 14 Regionali Eccellenza

SOSTA