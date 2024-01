Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: l’ Under 17 attende l’Empoli. Tutti i dettagli

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica il programma del weekend del Settore giovanile biancoceleste. Ecco i dettagli.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND– «E’ in arrivo un fine settimana ricco di impegni per le giovani aquile della Prima Squadra della Capitale. Un weekend lungo che si protrae fino a martedì, con molteplici scontri d’alta quota.

Come di consueto, i primi a scendere in campo nel pomeriggio di sabato sono i ragazzi classe 2010 di Tommaso Rocchi impegnati nel campionato Under 14 Regionali Eccellenza. La Lazio fa visita ai pari età dell’Atletico 2000, biancocelesti che vogliono difendere l’imbattibilità. Lunedì pomeriggio, la squadra è impegnata nel campionato nazionale Under 14 Pro. E’ scontro d’alta quota tra i padroni di casa del Pescara, secondi in classifica, e la Lazio dietro di un solo punto. Una ghiotta occasione per le aquile per effettuare il sorpasso e prendersi il secondo posto.

Domenica alle ore 13:30 al Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ è in programma il big match dell’Under 17. Le aquile classe 2007 di Marco Alboni attendono l’Empoli. Le due squadre condividono il terzo posto della classifica a pari punti. La Lazio deve risollevarsi dalla sconfitta di Cosenza e conquistare la vittoria per cercare di rimanere sul gradino più basso del podio.

Dopo una lunghissima sosta (turno di riposo per la Lazio e sosta nazionali)ritornano in campo anche Under 15 e 16. Doppia sfida casalinga per le due compagini biancocelesti, ma si spostano al campo ‘Martoni’ di Monterosi dove la Lazio attende il Palermo.

I ragazzi classe 2009 di Giorgio Galluzzo devono mettere in cassaforte i tre punti per cercare di risalire la classifica (Lazio attualmente 5^) ed accorciare le distanze proprio sui rosanero al quarto posto. A seguire,alle ore 15:30, l’Under 16 di mister Procopio deve rimettersi sulla retta via per mantenere i piani alti della classifica, ma deve fare attenzione ad un Palermo pronto a dare battaglia per raggiungere la zona playoff.

L’appuntamento con l’Under 18 di Francesco Punzi è fissato per martedì. Le aquile classe 2006 attendono al Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ il Lecce. Nell’ultima giornata del girone d’andata, i biancocelesti devono cercare di mettere in campo maggiore determinazione sotto porta per assicurarsi i tre punti e chiudere la prima metà della stagione con il sorriso.

Un fine settimana ricco di impegni, le giovani aquile sono pronte a spiegare le ali e volare.

Il programma del weekend:

Under 18 Nazionali – 17^ Giornata

LAZIO-LECCE

Martedì 30 Gennaio, ore 11 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’

Under 17 Nazionali -16^ Giornata

LAZIO-EMPOLI

Domenica 28 Gennaio, ore 13:30 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’

Under 16 Nazionali -15^ Giornata

LAZIO-PALERMO

Domenica 28 Gennaio ore 15:30 Campo ‘Marcello Martoni’ –Monterosi (VT)

Under 15 Nazionali 15^ Giornata

LAZIO-PALERMO

Domenica 28 Gennaio ore 13 Campo ‘Marcello Martoni’ –Monterosi (VT)

Under 14 Pro – 11^ Giornata

DELFINO PESCARA-LAZIO

Lunedì 29 Gennaio, ore 15:30 Centro Sportivo ‘Delfino Training Center’ (PE)

Under 14 Regionali Eccellenza – 15^ Giornata

ATELTICO 2000-LAZIO

Sabato 27 Gennaio, ore 16:30 Campo ‘Massimiliano Catena’ (RM)».