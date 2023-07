Settore giovanile Lazio, le date d’inizio di tutti i campionati. Inizia a delinearsi anche la nuova stagione delle giovani aquile

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio rende note le date d’inizio dei campionati del Settore giovanile. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Inizia a delinearsi anche la nuova stagione del Settore Giovanile.

La FIGC attraverso il proprio sito ufficiale ha reso note le date d`inizio dei campionati giovanili nazionali della stagione 2023/2024.

Il 10 settembre apre le danze la categoria Under 17 A e B, la settimane seguente sarà la volta dell`Under 18, mentre il 24 iniziano i campionati per Under 15 e Under 16.

Nello dettaglio:

– Under 18 Professionisti: domenica 17 settembre

– Under 17 Serie A e B: domenica 10 settembre

– Under 16 Serie A e B: domenica 24 settembre

– Under 15 Serie A e B: domenica 24 settembre

Anche il Comitato Lazio della Lega Nazionale Dilettanti, attraverso il comunicato n.1, ha ufficializzato l`inizio della nuova stagione. La squadra formata dai ragazzi classe 2010 inizierà il campionato Under 14 Regionali Elite il 1° ottobre 2023».