Settore Giovanile Lazio, il programma del weekend: Under 15 e 16 volano a Palermo - Lazio News 24

Settore Giovanile Lazio, il programma del weekend: Under 15 e 16 volano a Palermo

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO– Sta per iniziare l’ultimo weekend del mese di Settembre. Un altro fine settimana ricco di sfide per le giovani aquile. Tra sabato 28 e domenica 29 sono 5 le squadre protagoniste nei rispettivi campionati.

Sabato pomeriggio scendono in campo i ragazzi di Valerio Gualdaroni per la seconda giornata del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. Esordio casalingo per le aquile classe 2011 impegnate al ‘Green Club’ contro i pari età del Civitavecchia.

Domenica è il turno delle categorie nazionali. Under 18 e 17 e sono protagonisti tra le mura casalinghe del ‘Salaria Sport Villare’. Alle ore 11 iniziano i ragazzi di mister Punzi. La Lazio ospita il Sassuolo. Le aquile classe 2007 dopo attendono la prima della classe. A seguire, alle ore 15, l’Under 17 di Gianluca Procopio affronta la Salernitana. I biancocelesti classe 2008 vogliono dare seguito alle vittorie con Palermo e Napoli.

Impegni in trasferta per Under 15 e 16. Le due compagini biancocelesti volano in quel di Palermo. Domenica alle ore 12:30 scendono in campo i ragazzi di Tommaso Rocchi. Le aquile classe 2010 biancocelesti cercano di inanellare la seconda vittoria consecutiva. A seguire è il turno dei ragazzi di Simone Rughetti. L`Under 16 ha messo nel mirino il Palermo per conquistare il terzo risultato consecutivo in altrettante giornate di campionato.

Tutto è pronto per un altro weekend ricco di sfide.

Il programma del weekend:

Under 18 Nazionali – 4^ Giornata

LAZIO-SASSUOLO

Domenica 29 Settembre, ore 11 Centro Sportivo ‘Salaria Sport Village’-Roma

Under 17 Nazionali – 5^ Giornata

LAZIO-SALERNITANA

Domenica 29 Settembre, ore 15 Centro Sportivo ‘Salaria Sport Village – Roma

Under 16 Nazionali – 3^ Giornata

PALERMO-LAZIO

Domenica 29 Settembre, ore 14:30 Sport Village ‘Tommaso Natale’

Under 15 Nazionali – 2^ Giornata

PALERMO-LAZIO

Domenica 29 Settembre, ore 12:30 Sport Village ‘Tommaso Natale’

Under 14 Regionali Eccellenza – 2^ Giornata

LAZIO-CIVITAVECCHIA

Sabato 28 Settembre, ore 14:30 Centro Sportivo ‘Green Club’-Roma.