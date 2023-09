Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: Under 15 e 16 impegnate a Palermo. Il programma completo delle giovani aquile

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica il programma del weekend del Settore giovanile.

IL PROGRAMMA– «Un weekend ricco di impegni per le squadre del Settore Giovanile biancoceleste.

Tra sabato 30 Settembre e domenica 1 Ottobre, l’unica squadra ad avere un altro riposo forzato è l’Under 17. I ragazzi di Marco Alboni si vedono rinviata la sfida casalinga contro il Bari, ma tornano in campo mercoledì 4 per il recupero contro l’Empoli.

Ritorna l’appuntamento del sabato con campionato Under 14 Regionali Eccellenza. Esordio casalingo per le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi. Sabato pomeriggio alle ore 15 i biancocelesti attendono i pari età dell’Accademia Calcio Frosinone al ‘Green Club’.

Impegni lontano dalle mura amiche per Under 18, 15 e 16.

I ragazzi di Francesco Punzi vogliono dare seguito alla vittoria contro l’Empoli. Domenica mattina, l’Under 18 biancoceleste fa visita ai pari età del Bologna, match valido per la terza giornata del campionato nazionale.

Dopo il turno di riposo alla prima giornata, iniziano il cammino anche i ragazzi dell’Under 15 e 16 biancoceleste.

L’Under 15 guidata da Tobia Assuma sfida il Palermo alle ore 12 presso lo Sport Village ‘Tommaso Natale’ del capoluogo siciliano. Alle ore 14 è la volta della partita dei ragazzi dell’Under 16 di Gianluca Procopio sempre contro i padroni di casa rosanero. Le due compagini capitoline vanno a caccia dei primi tre punti della stagione.

Il programma completo:

Under 18 Nazionali – 3^ Giornata

BOLOGNA-LAZIO

Domenica 1° ottobre, ore 11, Centro Sportivo ‘Biavati 1’ (Bologna)

Under 17 Nazionali – 4^ Giornata

LAZIO-BARI

Rinviata all’11 ottobre

Under 16 Nazionali – 2^ Giornata

PALERMO- LAZIO

Domenica 1° ottobre, ore 14, Sport Village ‘Tommaso Natale’ (Palermo)

Under 15 Nazionali – 2^ Giornata

PALERMO- LAZIO

Domenica 1° Ottobre, ore 12, Sport Village ‘Tommaso Natale’ (Palermo)

Under 14 Regionali Eccellenza – 1^ Giornata

LAZIO-ACCADEMIA FROSINONE

Sabato 30 settembre, ore 15, Centro Sportivo ‘Green Club’ (Roma)».