Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: big match per l’Under 16. Un fine settimana ricco di impegni

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica gli impegni del weekend del Settore giovanile biancoceleste. Di seguito il programma.

PROGRAMMA DEL WEEKEND– «Un ultimo weekend di novembre sarà ricco di impegni per le giovani aquile della Prima Squadra della Capitale. Tra sabato 25 e domenica 26 saranno infatti protagoniste quattro squadre su cinque. Gli unici chiamati al riposo saranno i ragazzi dell’Under 17, per via degli impegni della Nazionale di categoria.

Nella giornata di sabato, come di consueto, scenderanno in campo i ragazzi di Tommaso Rocchi, questa volta impegnati nel campionato nazionale Under 14 Pro. Le aquile classe 2010 attendono al ‘Green Club’ i pari età dell’Ascoli domenica mattina alle ore 9, la squadra biancoceleste tornerà in campo per l’impegno nel campionato Under 14 Regionali Eccellenza. La Lazio fa visita al Club Olimpico Romano. Alla decima giornata i biancocelesti vogliono continuare a difendere la vetta e l’imbattibilità.

Dopo la sosta, ritorna protagonista l’Under 18 di Francesco Punzi. Le aquile classe 2006 sfideranno l’Inter. La squadra milanese è la terza forza del campionato, sono tre le lunghezze a distanziarla dalla Lazio. Una ghiotta occasione per i biancocelesti per riprendere il volo ed accorciare le distanze su una diretta concorrente.

Dopo la doppia vittoria nei derby di Under 15 e Under 16, le due compagini tornano in campo per la doppia sfida contro il Frosinone. I primi ad essere impegnati sono i ragazzi classe 2009 di Tobia Assummma. La Lazio vuole difendere il secondo posto, ma non deve sottovalutare un ostico Frosinone che punta alla zona playoff.

Situazione differente nel campionato Under 16, Frosinone-Lazio è uno scontro d’alta quota. La squadra gialloblu occupa il secondo posto in classifica con 19 punti, dietro di una sola lunghezza, al terzo posto, si trovano le aquile. I ragazzi di mister Procopio devono mettere in campo un’altra prestazione di spessore per difendere l’imbattibilità e salire un gradino del podio.

Tutto è pronto per un altro weekend ricco di impegni per le giovani aquile della Lazio.

Il programma del weekend:

Under 18 Nazionali – 10^ Giornata

INTER-LAZIO

Domenica 26 Novembre, ore 11 Centro Sportivo ‘Konami Youth Development’ (MI)

Under 17 Nazionali

SOSTA

Under 16 Nazionali – 10^ Giornata

FROSINONE-LAZIO

Domenica 26 Novembre, ore 13:30 Campo ‘Luigi Meroni’ – Ripi (FR)

Under 15 Nazionali – 10^ Giornata

FROSINONE-LAZIO

Domenica 26 Novembre, ore 11 Campo ‘Luigi Meroni’ – Ripi (FR)

Under 14 Pro – 6^ Giornata

LAZIO-ASCOLI

Sabato 25 Novembre, ore 14:30 Centro Sportivo ‘Green Club’ (RM)

Under 14 Regionali Eccellenza – 10^ Giornata

CLUB OLIMPICO ROMANO- LAZIO

Domenica 26 Novembre, ore 9 Campo ‘Usai’ (RM)».