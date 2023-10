Settore giovanile Lazio, i risultati della domenica per quanto riguarda le squadre giovanili

Domenica di calcio e partite per le squadre del settore giovanile della Lazio.

Ecco il recap delle sfide postate sul sito ufficiale.

La squadra Under 18 di Francesco Punzi riesce a strappare un punto al Bologna. Le aquile classe 2006 sono costrette ad inseguire i padroni di casa che al 25’ passano in vantaggio con Tordiglione. I capitolini provano a ristabilire gli equilibri prima di far rientro negli spogliatoi, ma senza riuscita. Nella ripresa, la Lazio cerca la via del gol in tutti i modi, il tecnico biancoceleste mette in campo forze fresche, ma i capitolini sembrano pagare caro la poca precisione negli ultimi metri. Quando la sfida sembrava ormai terminata, arriva il guizzo vincente. Al 4’ minuto di recupero, nell’ultima azione del match, è decisivo un calcio di punizione affidato a Ferrari, negli sviluppi il difensore Alessio Barone svetta più in alto di tutti e con un colpo di testa spedisce la sfera alle spalle di Florulli regalando l’1-1 alla propria squadra. I ragazzi di mister Punzi fanno rientro nella Capitale con un ottimo punto, conquistato all’ultimo respiro, ma permette di dare continuità di risultati dopo la vittoria contro l’Empoli.

Dopo il turno di riposo alla prima giornata, inizia ufficialmente il cammino dei ragazzi di Tobia Assumma nel campionato nazionale Under 15. Le giovani aquile classe 2009 partono con una prova di carattere sul campo del Palermo, riacciuffando il doppio svantaggio ed evitando la sconfitta.

Pronti, via e sono i padroni di casa a trovare sbloccare il risultato con Giarraffa dopo appena 60 secondi. I capitolini dopo aver accusato il colpo, tornano in partita, ma al 27’ è di nuovo il Palermo ad andare in gol, il raddoppio porta la firma di La Corte. Per la vera reazione della Lazio bisogna attendere la ripresa proprio con le mosse vincenti di mister Assumma che manda in campo dal primo minuto Cappuccini e Materazzi e sono proprio i neo entrati a donare vivacità alla squadra. Al 6’i biancocelesti accorciano le distanze proprio con un gran gol di di Cappuccini che dai 25 metri la infila sotto l`incrocio dei pali. La Lazio inizia a crederci ed ingrana la quinta. E’ ancora l’episodio a far gioire le aquile, al 36’ in una mischia in area è Martellucci il più lesto e insacca in rete per il 2-2. Si alzano i ritmi negli ultimi minuti del match, entrambe le squadre cercano di conquistare i tre punti, ma al triplice fischio finale Palermo e Lazio fermi sul 2 a 2 dividono la posta in palio.

Inizia nel migliore dei modi il campionato Under 16 per la squadra guidata da Gianluca Procopio. La Lazio espugna il campo del Palermo per 3 a 0.

Le aquile classe 2008 prendono in mano le redini del match fin dai primi minuti. I capitolini macinano gioco ed azioni, ma bisogna attendere il 27’ per sbloccare il risultato quando Reita spedisce la sfera alle spalle di Florulli. La Lazio continua a rendersi pericolosa ed al 39’ si guadagna un penalty, è il capitano Ciucci ad incaricarsi del tiro dagli undici metri e sigla il gol del 2-0. Nella ripresa la storia non cambia, dopo appena due giri di lancette cala il tris Polinari. La squadra capitolina continua a fare la partita ed a gestire al meglio il risultato, mentre si mette in salita per i padroni di casa, costretti a giocare in 10 dal 16` per l`espulsione di Squillacioti. Il risultato rimane invariato ed al triplice fischio finale la Lazio espunga il campo del Palermo 3-0 ed è subito festa per l’Under 16 di mister Procopio che mette in cassaforte i primi tre punti della stagione