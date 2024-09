Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: arrivano 4 vittorie in 5 partite - Lazio News 24

Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: arrivano 4 vittorie in 5 partite. I dettagli

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO– Le giovani aquile volano nell’ultimo fine settimana del mese di Settembre. Tra sabato 28 e domenica 29 arrivano 4 vittorie in 5 sfide, i biancocelesti sfiorano un altro en plein.

L’Under 18 di Francesco Punzi si aggiudica la sfida casalinga contro il Sassuolo per 3 a 2. Per la Lazio entrano nel tabellino dei marcatori Trabalza, Curzi e Montano. Alla quarta giornata arriva il terzo risultato utile consecutivo per le aquile classe 2007. L’Under 18 inzia il volo e si prende il terzo posto della classifica, lasciandosi proprio il Sassuolo alle spalle.

Dopo Palermo e Napoli, arriva la terza vittoria consecutiva per l’Under 17. I ragazzi guidati da Gianluca Procopio si impongono sui pari età della Salernitana con il risultato di 5-3. Entrano nel tabellino dei marcatori con un gol a testa Callarà, Castelli e Margheri , mentre è doppietta per Polinari. Le aquile aquille 2008 continuano ad essere inarrestabili ed a mantenere i piani alti della classifica.

Primo stop stagionale per l’Under 16 di Simone Rughetti. I biancocelesti cadono nella trasferta di Palermo. Il gol di Clarizia non è sufficiente ai biancocelesti, nella ripresa i padroni di casa ribaltano il risultato e vincono 3-1.

Alla terza giornata del campionato Under 15, arriva la seconda vittoria consecutiva per l’Under 15 biancoceleste. La squadra di Tommaso Rocchi ribalta il risultato e vince 3-4 nei minuti finali. Una prestazione di cuore e carattere per le aquile classe 2010 accondita dai gol di Sulaj, Lombardo e dalla doppietta del decisivo Massarut.

Due su due per le aquile classe 2011 di Valerio Gualdaroni. I biancocelesti, impegnati nel campionato Under 14 Regionali Eccellenza, mettono in cassaforte altre tre punti. La Lazio si impone sui pari età del Civitavecchia con il risultato di 7-0. Entrano nel tabellino dei marcatori con un gol a testa Fania, Pierangeli e Frezza, mentre è doppietta per De Angelis e Coppola.

Si conclude un weekend più che positivo per le giovani aquile della Prima Squadra della Capitale.

I risultati del weekend:

Under 18 Nazionali – 4^ Giornata

LAZIO-SASSUOLO 3-2

Marcatori: 1’pt Trabalza (L), 29’pt Acatullo (S), 1’st Curzi (L), 18’st Montano (L), 22’st rig. Chiricallo (S)

LAZIO: Giacomone, Pernaselci, Trifelli, Francioli, Bordoni, Santagostino Baldi, Iorio (1’st Milillo), Battisti, Miconi (1’st Curzi), Montano (34’st Canali), Trabalza (30’st Gatto).

A disp.: Turrini (GK), Cangemi, Celli, Fazio, Mazzara.

All.: Punzi.

SASSUOLO: Mantini, Campani (10’st Bugnoli (32’st Pirruccio)), Costabile (18’st Bolondi), Amendola (18’st Goulart), Appiah, Petito, Ardizzone (32’st Catania), Acatullo, Chiricallo, Papaserio, Gjyla.

A disp.: Del Rio (GK), Suciu, Piccirillo, Belicchi.

All.: Gilioli.

Under 17 Nazionali – 5^ Giornata

LAZIO-SALERNITANA 5-3

Marcatori: 18’pt Callarà (L), 20’pt, 13’st Polinari (L), 23’pt Marciano (S), 30’pt Castelli, 32’pt Menduto (S), 45’pt+1’ Margheri (L), 40’st Barba.

LAZIO: Russi, Castelli (31’st Buonafede), Calvani, Noto, Margheri, Ciucci, Romanelli (19’st Cerroni), De Fraia (24’st De Cortes), Polinari (24’st De Angelis), Callarà (31’st Di Marzio), Zangari (19’st Lombardi).

A disp.: Petrella (GK), Macerata, Di Claudio.

All.: Procopio.

SALERNITANA: Guacci (14’st Forlenza GK), Milone, Russo, Iliev (9’st Mazzoleni), Petrucci, De Amicis (14’st Petraglia), Menduto (9’st Miccoli), Belfiore, Leotta (9’st Barba), Mancini, Marciano (20’st Civitan).

A disp.: Tommasiello, Bronzini, Vari.

All.: De Santis.

Under 16 Nazionali – 3^ Giornata

PALERMO-LAZIO 3-1

Marcatori: 25’pt Clarizia (L), 17’st, 22’st La Corte (P), 24’st Sabella

PALERMO: Giacalone, Lentini (30’st Milazzo), Puccio (32’st Greco), Balsamo F., Scelta, Sciortino, La Corte (32’st Ingrassia), Corda (35’pt Gargiulo), Giaraffa (32’st Bonanno), Vitale (30’st Grillo), Balsamo M.(1’st Sabella)

A disp.: Musto (GK), Scarantino.

All.: Chiappara.

LAZIO: Patarini, Dimaggio, Ferrante, D’Agostino (26’st Alessandrini), Berni Canani, Agrifoglio, Cappuccini (13’st Florio), Morelli (24’st Lulaj), Clarizia, Martellucci, Aprea (13’st Bagliesi).

A disp.: D’Isanto (GK), Oberti, Palancica, Palomba, Diori.

All.: Rughetti

Under 15 Nazionali – 2^ Giornata

PALERMO-LAZIO 3-4

Marcatori: 4’pt Rizzuto (P), 11’st, 40’ st Massarut (L), 14’pt Scaccianoce (P), 16’st rig. Lombardo (L), 20’st Sulaj (L), 30’st Rizzo (P)

PALERMO: Impicchè, Cataldi (15’st Giordano), Madonna, Corea, Ciulla, Parisi, Profeta (23’st Porcelli), Pellegrino, Musmeci, Rizzuto (12’st Rizzo), Scaccianoce.

A disp.: Sciacca (GK), La Padula, Patti, Cinà, Flamia, Parrino.

All.: Sanfilippo.

LAZIO: Orlando, Tocci (1’st Sulaj), Reuben, Germani (30’st Tolomeo), Monti, Ricci Gian., Massarut. Ricci Gab. (30’st Vagni), Schettini Ambrosio, Mistretta (1’st Lombardo), Salvati (15’st Konrad Gutierrez)

A disp.: Avitto (GK), Napolitano, Petronzi, Berini.

All.: Rocchi.

Under 14 Regionali Eccellenza – 2^ Giornata

LAZIO-CIVITAVECCHIA 7-0

Marcatori: 13’ pt Fania (L), 17’pt, 28’pt rig. De Angelis (L), 32’pt, 35’pt Coppola (L), 14’st Pirangeli (L), 22’st Frezza (L)

LAZIO: Frattallone, Ercoli (9’st Roncoloni), Polidori, Fiorentini, De Paolis (22’st Manzi), Fania (12’st Chiaro), Basile (9’st Pierangeli), De Angelis, Coppola (6’st Pacilli), Galli (22’st Afonso), Isidori (6’st Frezza).

A disp.: Vastante (GK), Rocchi.

All.: Gualdaroni.

CIVITAVECCHIA: Scisciani, Longobardi, Magi (1’st Crecco), Murru (1’st Esposito), Olivieri (12’st D’Ambrosi), Pompei, Trisi (10’st Morbidelli), Bernabei (10’st Pasqualini), Borrelli (12’st Viliserra), Carmignani, Bosco.

A disp.: Montana (GK), Baratto.

All.: Galardo.