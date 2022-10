Settore Giovanile Lazio: altre due convocazioni in Nazionale. I dettagli

Settore Giovanile Lazio: arrivano altre due convocazioni in Nazionale per giovani biancocelesti. Ecco di chi si tratta

Prosegue l’ottimo momento del Settore Giovanile della Lazio che ottiene altre due convocazioni in Nazionale.

In vista del raduno dell’ Italia Under 16 in programma nelle giornata di oggi e domani presso il Centro Sportivo Giulio Onesti, infatti, Tecnico Federale Daniele Zoratto ha infatti convocato i classi 2007 Giovanni Carbone e Nicolas Masi.