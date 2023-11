Settore giovanile, il programma del weekend: Under 15 e 16 impegnate a Firenze. Tutti gli impegni delle giovani aquile

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica gli impegni del Settore giovanile biancoceleste. Di seguito il programma.

PROGRAMMA DEL WEEKEND– «Per il Settore Giovanile della Lazio è un weekend a ranghi ridotti quello che si divide tra sabato 11 e domenica 12 novembre.

L’Under 18 di mister Punzi e l’Under 17 di Marco Alboni disputano il turno di riposo. Le due compagini biancocelesti ritornano in campo rispettivamente il 26 e il 29 novembre.

Sabato pomeriggio è la volta della squadra di Tommaso Rocchi. Le aquile classe 2010 fanno visita ai pari età del Villalba Ocres. I biancocelesti cercano i tre punti per difendere la vetta della classifica del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. Domenica mattina alle ore 11, tornano in campo per l’impegno nel campionato nazionale Under 14 Pro. La Lazio attende il Frosinone tra le mura amiche del ‘Green Club’. Le aquile classe 2010 devono cercare di fare il bottino pieno per risalire la classifica.

Under 15 e 16 volano in quel di Firenze per il doppio impegno contro i pari età della Fiorentina. I primi ad essere impegnati al ‘Viola Park’ sono i ragazzi di Tobia Assumma. Una sfida d’alta classifica per le aquile classe 2009 che occupano il terzo posto con 14 punti, toscani in quinta posizione con 3 lunghezze in meno. Lazio che vuole dar seguito all’ottima prestazione contro l’Ascoli per difendere il podio.

Sfida apparentemente più semplice per l’Under 16 di Gianluca Procopio. La Fiorentina è penultima in classifica con soli 4 punti, mentre la Lazio occupa la terza posizione con 14 lunghezze. I biancocelesti vogliono proseguire l’imbattibilità e difendere il piazzamento.

Il programma del weekend:

Under 18 Nazionali – 9^ Giornata

LAZIO turno di riposo

Under 17 Nazionali – 9^ Giornata

LAZIO turno di riposo

Under 16 Nazionali – 8^ Giornata

FIORENTINA-LAZIO

Domenica 12 Novembre, ore 15:30 Stadio ‘Viola Park’ (FI)

Under 15 Nazionali – 8^ Giornata

FIORENTINA-LAZIO

Domenica 12 Novembre, ore 17:15 Stadio ‘Viola Park’ (FI)

Under 14 Pro – 4^ Giornata

LAZIO-FROSINONE

Domenica 12 Novembre, ore 11 Centro Sportivo ‘Green Club’ (RM)

Under 14 Regionali Eccellenza – 8^ Giornata

VILLALBA OCRES-LAZIO

Sabato 11 Novembre, ore 14:30 Campo ‘Attilio Ferraris’ (Guidonia-RM)».