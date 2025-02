Settore giovanile femminile, vittorie per U15 e U17: doppio trionfo contro il Bari. I dettagli

Settore giovanile femminile, doppia vittoria per le biancocelesti. I dettagli

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO- Inizia la Fase Interregionale dei campionati Femminili Under 15 e Under 17. Subito protagoniste le giovani aquilotte, arrivano due risultati positivi per le squadre femminili del Settore Giovanile biancoceleste.

La Lazio Women Under 17 guidata da Francesco Stella, si lascia alle spalle l’esordio amaro contro il Palermo, dove non era bastata le rete di Grimaldi, e trova la prima vittoria stagionale nella sfida casalinga contro il Bari. Nella partita del ‘Green Club’ volano le aquile biancocelesti classe 2008 e si impongono sulle pari età pugliesi con il risultato di 4 a 1. Mettono la firma sul tabellino Grimaldi e Laudiero, con un gol a testa, mentre è doppietta per Mancini. Le ragazze di mister Stella conquistano i primi tre punti e ritornano in campo nel prossimo weekend, la Lazio Women U17 sarà impegnata sul campo dell’Academy Abatese.

Primi tre punti stagionali anche per le ragazze della Lazio Women U15 guidate dal tecnico Antonio Pio D’Ambrosi. Le biancocelesti si rialzano dopo la sconfitta di misura nel derby capitolino e, nella seconda giornata, conquistano la prima vittoria davanti al loro pubblico. La Lazio Women si impone sul Bari con un netto 4-0 grazie alla doppietta di Busiello ed alle reti di Russo e Monaco. Nella prossima sfida, le aquile classe 2010 di mister Pio D’Ambrosi saranno impegnate contro le pari età dell’Academy Abatese.