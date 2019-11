Serie A e non solo, la programmazione di DAZN per il weekend

Dopo la sosta di campionato la Serie A TIM e la Serie BKT tornano ad essere protagoniste nel weekend di DAZN

La tredicesima giornata di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 23 novembre alle 20:45 con il delicato match Torino-Inter. La squadra di Conte, in trasferta allo Stadio Olimpico Grande Torino, cercherà di tenere il passo della Juventus distante di un solo punto mentre i Granata, guidati da Walter Mazzarri, puntano a proseguire la scalata in classifica dopo la vittoria contro il Brescia. Una grande classica del calcio italiano ricca di incroci ed emozioni raccontata nel pre-partita da Diletta Leotta e Dejan Stankovic.

Domenica 24 novembre, invece, doppio appuntamento in programma: alle 12:30 va in scena al Dall’Ara Bologna-Parma. Sfida insidiosa per i rossoblù che dovranno cercare punti salvezza contro un Parma imbattuto nelle ultime due trasferte. A seguire, alle 15:00, appuntamento al Bentegodi per la sfida Verona-Fiorentina con i viola chiamati al riscatto dopo i 5 gol subiti a Cagliari.

La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite del tredicesimo turno della Serie BKT. Si parte con l’anticipo Pescara-Cremonese (venerdì alle 21:00) per arrivare al posticipo Chievo-Virtus Entella (lunedì alle 21:00). Tra i match in programma tra sabato e domenica spicca inoltre la sfida di alta classifica tra Benevento e Crotone (sabato alle 15:00).