Serie A, la Lega propone l’idea del campo neutro per la ripresa

L’idea è quella di riprendere la Serie A su campi neutri, per le squadre provenienti dalle zone più a rischio. Comunque a porte chiuse e non prima di maggio

Non si conoscono ancora le sorti della Serie A, l’emergenza Coronavirus non lascia spazio ad ipotesi o programmazioni, anche se la Lega sta pensando a più soluzioni per concludere la stagione. Tra queste, anche l’ipotesi di giocare in campi neutri per le squadre che provengono dalle zone più a rischio.

L’idea, riportata dal Corriere dello Sport, potrebbe mettere tutti d’accordo: ad ogni modo, non si tornerebbe in campo prima di metà maggio e a porte chiuse.