La Lazio è stata incoronata ‘regina’ della zona Champions League

I biancocelesti vengono da ben cinque vittorie consecutive in campionato e nessuno è riuscito a eguagliare oppure fare meglio dei ragazzi di Inzaghi. Come riporta Agipronews.it, l’accesso della Lazio in Champions League è quotato a 2,00. Ecco la classifica.

JUVE (Senza quota)

INTER (1,01)

NAPOLI (1,65)

LAZIO (2,00)

ROMA (2,20)

ATALANTA (2,20)