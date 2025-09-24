Serie A Women’s Cup: la Roma domina il derby e vola in finale, il racconto della sfida contro le biancocelesti

La Roma Femminile conquista la finale della Serie A Women’s Cup grazie a un netto 3-0 inflitto alla Lazio nella semifinale disputata martedì 23 settembre 2025 allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Una vittoria senza appelli per le giallorosse, che hanno imposto il proprio gioco dall’inizio alla fine, confermando la loro superiorità tecnica e fisica.

Il racconto del match

La partita si è sbloccata al 22’ con Emilie Haavi, attaccante norvegese classe 1992, nota per la sua rapidità e capacità di inserirsi negli spazi: un gol che ha indirizzato subito la gara. Al 42’ è arrivato il raddoppio firmato da Chiara Corelli, giovane talento italiano cresciuto nel vivaio giallorosso, che ha sfruttato al meglio un’azione corale della squadra. Nella ripresa, al minuto 81, è stata Evelyne Viens, attaccante canadese dal grande fiuto del gol, a chiudere definitivamente i conti con la rete del 3-0.

La Lazio, guidata da Gianluca Grassadonia, tecnico esperto che ha costruito la sua carriera puntando su organizzazione difensiva e compattezza, ha provato a reagire ma non è riuscita a contenere la pressione costante delle avversarie. Da segnalare la prestazione del portiere Camilla Durante, che con alcuni interventi ha evitato un passivo ancora più pesante.

Le protagoniste e le scelte tattiche

La Roma, allenata da Luca Rossettini, ex difensore centrale con una carriera importante in Serie A, ha schierato un 4-3-3 molto offensivo. Fondamentale il lavoro a centrocampo di Manuela Giugliano, regista della Nazionale italiana, capace di dettare i tempi e gestire il possesso palla. Accanto a lei, Giada Greggi, centrocampista di grande dinamismo, ha garantito equilibrio e recuperi preziosi.

La Lazio ha optato per un 3-4-1-2, con Noemi Visentin e Piemonte in attacco, supportate dalla francese Le Bihan. Tuttavia, la manovra biancoceleste è stata spesso imbrigliata dal pressing alto delle giallorosse.

Verso la finale

Con questo successo, la Roma si proietta verso la finale della Serie A Women’s Cup 2025, con l’obiettivo di alzare un trofeo che confermerebbe la crescita costante del movimento femminile giallorosso. La Lazio, invece, esce a testa alta, consapevole di dover lavorare ancora per colmare il gap con le rivali cittadine.