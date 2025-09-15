Serie A Women’s Cup: Lazio, Inter, Roma e Juventus volano alle Final Four. Tutti i dettagli sulle biancocelesti

Si è chiusa nel weekend la fase a gironi della Serie A Women’s Cup 2025, torneo che mette di fronte le migliori squadre del calcio femminile italiano. Dopo settimane di sfide intense, sono state definite le quattro protagoniste delle attesissime Final Four: Lazio Women, Inter Women, AS Roma Femminile e Juventus Women.

Lazio dominatrice del girone

La prima squadra a staccare il pass per le semifinali è stata la Lazio Women di mister Massimiliano Catini, tecnico noto per il suo approccio tattico equilibrato e la valorizzazione delle giovani. Le biancocelesti hanno chiuso la fase a gironi a punteggio pieno, dimostrando solidità difensiva e grande concretezza in attacco. Tra le protagoniste spicca Noemi Visentin, attaccante rapida e letale negli ultimi metri.

Inter seconda forza

Alle spalle della Lazio si è piazzata l’Inter Women guidata da Piovani, allenatore con un passato vincente alla Juventus e riconosciuta per la sua capacità di costruire gruppi coesi. Le nerazzurre hanno mostrato un gioco fluido e offensivo, trascinate dalla regista Flaminia Simonetti, capace di dettare i tempi e creare occasioni da gol.

Domenica di verdetti: Roma e Juventus in extremis

Le gare di domenica pomeriggio hanno regalato emozioni fino all’ultimo minuto. La Roma Femminile di Alessandro Spugna, campione d’Italia in carica, ha conquistato la qualificazione grazie alla leadership di Manuela Giugliano, centrocampista di classe e precisione nei calci piazzati.

La Juventus Women, allenata da Canzi, tecnico australiano noto per il suo calcio offensivo, ha invece sofferto fino alla fine. Decisiva la prestazione di Cristiana Girelli, bomber esperta e trascinatrice, che con un gol pesantissimo ha regalato alle bianconere l’accesso alle semifinali.

Verso le Final Four

Le Final Four della Serie A Women’s Cup promettono spettacolo e alta intensità. Lazio e Inter arrivano con un percorso netto, mentre Roma e Juventus hanno dimostrato di saper reagire nei momenti di difficoltà.

Il prossimo appuntamento è fissato per il mese di ottobre, quando le semifinali decreteranno le due finaliste pronte a contendersi il trofeo. Gli appassionati di calcio femminile possono aspettarsi partite di alto livello, con alcune delle migliori calciatrici italiane e internazionali pronte a lasciare il segno.