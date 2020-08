Serie A, video delle migliori parate: contro la Lazio i portieri volano

Da un video pubblicato dalla Lega Serie A emerge una particolare curiosità legata alla Lazio.

Molto spesso, nel corso della stagione, Ciro Immobile e compagni hanno trovato sulla propria strada portieri disposti a fare gli straordinari pur di non subire gol. Sono pagati per questo, è evidente e naturale pensarlo, ma, soprattutto nelle ultime giornate, tanti degli estremi difensori incontrati dalla squadra di Inzaghi hanno chiuso (o provato a chiudere, visto un Immobile in grande forma) la saracinesca. Citiamo Cragno, autore di una prova da incorniciare all’Olimpico, o Gabrel, decisivo nella sfida persa dai biancocelesti contro il Lecce.

La Lega Serie A ha pubblicato sul proprio canale YouTube ufficiale un video con la migliore parata di ogni singola squadra nel corso della stagione passata. Ben 5 di queste sono state effettuate su tiri di giocatori della Lazio, numero condiviso solo con la Juventus.

Una statistica non certo indicativa (una singola parata spettacolare non ha nulla a che vedere con il numero di interventi effettuati) ma che sottolinea quanto il pensiero probabilmente di parte di un tifoso “Contro di noi i portieri diventano fenomeni” talvolta possa risultare corretto.

Nel video appaiono una delle tante parate del portiere Cragno su Immobile nel match vinto dai biancocelesti 2-1, l’intervento su tiro a giro di Luis Alberto in Lazio-Verona da parte di Silvestri (1-1), Handanovic su altra conclusione da fuori di Correa contro l’Inter, il rigore neutralizzato da Szczesny ad Immobile nel match casalingo vinto contro la Juventus e, infine, la parata di Gabrel su Adekanye nei minuti finali di Lecce-Lazio. Da sottolineare anche la parata di Strakosha su colpo di testa di Romero in Lazio-Genoa.

Di seguito il video completo con tutte le più belle parate della stagione: