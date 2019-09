Serie A, ecco i veterani: sul podio i laziali Radu e Lulic

Poche sono le bandiere rimaste ormai nel calcio italiano: sul podio però dei veterani della Serie A ci sono Radu e Lulic

Il calcio moderno senza dubbio non è come quello di una volta. Raramente le scelte d’amore superano quelle economiche, qualcuno ancora resiste. Come sottolinea la statistica del ‘Corriere dello Sport’, tra i calciatori con più stagioni consecutive in Serie A con la stessa divisa troviamo ben due giocatori della Lazio. In cima al podio è addirittura Stefan Radu che, in compagni dello juventino Giorgio Chiellini, aggiunge la stagione numero tredici al suo curriculum. Sul podio infine compare anche Senad Lulic, in biancoceleste dal luglio del 2011 e quindi alla sua nona stagione di fila. Un motivo d’orgoglio in più per i tifosi delle Aquile.