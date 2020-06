Serie A, verso la ripresa: test molecolare prima di ogni gara

Arrivano importanti novità in vista della ripresa della Serie A: test molecolari prima di ogni gara

In arrivo novità fondamentali in vista della ripresa in Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, prima di ogni partita è previsto un test molecolare per verificare lo stato di salute ed eventuale presenza del virus.

Il test sarà effettuato la mattina di ogni gara, e fornirà una risposta rapida già nella mattinata stessa, permettendo così di poter procedere di conseguenza con la massima cautela.