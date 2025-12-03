Serie A, il caos arbitrale sotto accusa: Valentini duro sul VAR e sul caso Milan Lazio

Serie A, polemiche arbitrali senza sosta: Valentini attacca il VAR e punta il dito sul caso Milan Lazio. Tutti i dettagli

Le polemiche arbitrali che stanno infiammando la Serie A finiscono nel mirino del giornalista Antonello Valentini, intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Al centro del dibattito, l’utilizzo caotico della tecnologia e i cortocircuiti tra arbitri in campo e sala VAR, con particolare attenzione all’episodio controverso nel finale di Milan-Lazio.

VAR nel mirino: confusione anche sul fuorigioco

Valentini ha espresso forte preoccupazione per la situazione generale: “C’è una grande confusione al momento sull’utilizzo del Var,” ha dichiarato, mettendo in dubbio l’affidabilità dello strumento. Secondo il giornalista, persino l’unico parametro considerato oggettivo – il fuorigioco – è ormai fonte di errori. Ha citato un episodio in cui “l’ultimo difendente aveva tenuto in realtà in gioco David in occasione del gol annullato,” segnalando come anche valutazioni matematiche possano essere travisate. Un problema che genera veri e propri cortocircuiti tra sala VAR e arbitri sul campo, minando la regolarità delle gare.

Milan-Lazio, l’episodio che fa discutere

Il caso più eclatante, secondo Valentini, è quello avvenuto sabato scorso all’Olimpico. L’azione contestata, che ha coinvolto anche Massimiliano Allegri, è stata definita “uno scandalo”. “Quello che è successo in Milan-Lazio grida vendetta al cielo,” ha tuonato il giornalista, criticando la gestione dell’episodio: l’arbitro sarebbe stato “chiamato erroneamente al Var” e, dopo la revisione, avrebbe “inventato un fallo inesistente.” Una sequenza che, per Valentini, dimostra l’inefficienza del sistema.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Un campanello d’allarme per il futuro

Per il Milan di Allegri e del nuovo DS Igli Tare, queste polemiche rappresentano un segnale chiaro: serve maggiore chiarezza e competenza nelle decisioni arbitrali. Valentini ha concluso con parole dure: “Così non si può più andare avanti, si crea solo confusione.”

Serie A, il caos arbitrale sotto accusa: Valentini duro sul VAR e sul caso Milan Lazio 23

QUOTE LAZIO MILAN – Inizia l’avventura in Coppa Italia per la Lazio di Sarri che dovrò superare, in questi ottavi di finale, un ostico Milan, reduce da una vittoria in campionato proprio contro i biancocelesti.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.