Serie A, caos VAR: Gravina anticipa l’incontro con i club

Troppe polemiche ad ogni giornata, le nuove regole non sono chiare: questa la decisione del numero uno della Federcalcio Gravina

Regna il caos per quanto riguarda l’operato degli arbitri in Serie A. Tantissime le polemiche che si verificano in ogni giornata e forse, quanto accaduto in occasione di Napoli Atalanta con la reazione post gara di De Laurentiis, ha fatto suonare un campanello d’allarme forte e chiaro.

Per questo motivo, come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il patron della Federcalcio Gravina ha deciso di anticipare il punto della situazione che di solito è previsto al termine del girone d’andata. La prossima settimana si terrà un incontro tra i direttori di gara con a capo Rizzoli, gli allenatori ed i capi delle società per far in modo di chiarire quanto successo in queste prime 11 gare.