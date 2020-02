Serie A, uno scudetto per tre: i calendari delle contendenti fino all’ultimo match

Serie A, ecco i calendari delle tre contendenti al primo posto in classifica. Avranno sicuramente peso le Coppe

Un campionato dalle mille emozioni: la Lazio vince a Parma e vola a 53 punti in classifica mentre l’Inter ribalta il derby con un pesante 4-2, tutto ciò condito dalla sconfitta della Juventus in casa del Verona. Una stagione di Serie A al cardiopalma per i tifosi delle tre contendenti e che diverte tutti gli appassionati. Ma quanto peseranno i calendari fino a fine maggio? Le coppe per Juventus e Inter potrebbero rallentare i cammini di entrambe le compagini mentre la Lazio, che ha testa solo al campionato, potrebbe continuare la splendida imbattibilità iniziata proprio dopo la sconfitta a San Siro contro la squadra di Conte. Con quindici giornate ancora da disputare, la Lazio comincerà a giocare una volta a settimana mentre bianconeri e nerazzurri dovranno affrontare i match di Coppa Italia già da questa settimana con le semifinali contro Napoli e Milan. Ecco di seguito tutte le giornate di Serie A che si dovranno giocare fino a maggio:

Coppe: Inter-Napoli (Semifinale andata Coppa Italia, 12/2 ore 20.45); Milan-Juventus (Semifinale andata Coppa Italia 13/2, ore 20.45).

VENTIQUATTRESIMA GIORNATA:

–LAZIO-INTER (16/2 ore 20.45);

-Juventus-Brescia (16/2, ore 15).

Coppe: Ludogorets-Inter (16esimi Europa League, 20/2, ore 19).

VENTICINQUESIMA GIORNATA:

-Genoa-Lazio (23/2 ore 15);

-Inter-Sampdoria (23/2 ore 20.45);

-Spal-Juventus (22/2 ore 18).

Coppe: Inter-Ludogorets (Sedicesimi Europa League, 27/2, ore 21); Lione-Juve (Ottavi Champions League, 26/2, ore 21).

VENTISEIESIMA GIORNATA:

–Lazio-Bologna (29/2, ore 15);

-JUVENTUS-INTER (1/3, ore 20.45).

Coppe: Juventus-Milan (Semifinale ritorno Coppa Italia, 4/3, ore 20.45); Napoli-Inter (Semifinale ritorno Coppa Italia, 5/3, ore 20.45).

VENTISETTESIMA GIORNATA:

-Atalanta-Lazio (7/3, ore 18);

-Inter-Sassuolo (8/3 ore 15);

-Bologna-Juventus (8/3, ore 18).

Coppe: Inter eventuale andata degli Ottavi di Europa League il 12/3.

VENTOTTESIMA GIORNATA:

–Lazio-Fiorentina (15/3, ore 12.30);

-Juventus-Lecce (13/3, ore 20.45);

-Parma-Inter (15/3 ore 18).

Coppe: Juventus-Lione (Ottavi ritorno Champions League, 17/3, ore 21). Inter eventuale ritorno Ottavi Europa League il 19/3.

VENTINOVESIMA GIORNATA:

-Torino-Lazio (21/3 ore 15);

-Inter-Brescia (22/3 ore 20.45);

-Genoa-Juventus (21/2 ore 18).

TRENTESIMA GIORNATA:

–Lazio-Milan (5/4, ore 20.45);

-Juventus-Torino (4/4, ore 20.45);

-Inter-Bologna (5/4, ore 18).

Coppe: Inter eventuale andata Quarti Europa League il 9/4. Juve eventuale andata Quarti Champions League 7-8/4.

TRENTUNESIMA GIORNATA (10-11/4, date e orari ancora da definire):

-Lecce-Lazio;

-Milan-Juventus;

-Verona-Inter.

Coppe: Juve eventuale ritorno Quarti Champions League il 14-15/4. Inter eventuale ritorno Quarti Europa League il 16/4.

TRENTADUESIMA GIORNATA (18-19/4):

–Lazio-Sassuolo;

-Inter-Torino;

-Juventus-Atalanta.

TRENTATREESIMA GIORNATA (22/4) :

-Udinese-Lazio;

-Spal-Inter;

-Sassuolo-Juventus.

TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA (25-26/4):

-JUVENTUS-LAZIO;

-Roma-Inter.

Coppe: Juve eventuale Semifinale andata Champions League 28-29/4. Inter eventuale Semifinale Europa League 30/4.

TRENTACINQUESIMA GIORNATA (2-3/5):

–Lazio-Cagliari;

-Inter-Fiorentina;

-Udinese-Juventus.

Coppe: Juve eventuale Semifinale ritorno Champions League il 5-6/5. Inter eventuale Semifinale ritorno Europa League il 7/5.

TRENTASEIESIMA GIORNATA (9-10/5):

-Verona-Lazio;

-Genoa-Inter;

-Juventus-Sampdoria.

37a GIORNATA (16-17/5):

–Lazio-Brescia;

-Inter-Napoli;

-Cagliari-Juventus.

Coppe: eventuale Finale Coppa Italia il 13/5.

TRENTOTTESIMA GIORNATA​​​​​​​ (24/5):

-Napoli-Lazio;

-Juventus-Roma;

-Atalanta-Inter.

*Finale Champions League in data 30/5. Finale Europa League in data 27/5.