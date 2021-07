Ultime Notizie Serie A: il campionato prende forma, i club chiedono la riapertura degli stadi

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 13.05 Stramaccioni: «In Qatar sono pronti per il Mondiale» – Parla l’ex tecnico nerazzurro, ora allenatore a Doha. Le parole

Ore 12.30 Grifo: «Mancini corretto, ma la mancata convocazione mi ha fatto male» – Le parole del fantasista del Friburgo. Le dichiarazioni

Ore 11.20 – Matthaus: «L’Inghilterra ha meritato il dramma in finale» – Le parole dell’ex giocatore della Nazionale tedesca. Le dichiarazioni

Ore 10.40 – Giuseppe Rossi: «Ora Zaniolo deve tenere duro e stringere i denti. La forza mentale farà la differenza» – L’ex attaccante della Fiorentina dà dei consigli al giocatore della Roma. Le parole

Ore 10.05 – Bonucci e il bus scoperto: «Ho sbagliato lavoro, dovevo candidarmi. Ecco come è andata» – Leonardo Bonucci ha spiegato come sono avvenute le discussioni per avere l’autorizzazione al pullman scoperto per le strade di Roma. Le parole

Ore 9.15 – Italia Argentina a Napoli, Gravina: «C’è bisogno di collaborazione, sarebbe bello» – Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato della possibilità di giocare Italia-Argentina a Napoli nel ricordo di Diego Armando Maradona. Le parole

Ore 8.40 – Riapertura stadi Serie A, club in pressing: si va verso un inizio al 50% – La Lega Serie A e i club chiedono la riapertura totale degli stadi, ma il Governo potrebbe dare il via libera per cominciare al 50%. La notizia

Ore 8.20 – Calendario Serie A: Inzaghi e Gasp inizio soft, Allegri e Pioli subito contro – Serata di presentazione per il calendario Serie A 2021-2022 che per la prima volta sarà asimmetrico tra girone d’andata e ritorno. L’editoriale