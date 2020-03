Serie A, Stendardo: «Ipotesi playout e playoff la più appetibile per lo scudetto»

L’ex biancoceleste ha voluto dire la sua su questa ipotesi per l’assegnazione del primo posto ai microfoni di TMW Radio

Serie A sospesa fino al 3 aprile per via dell’emergenza Coronavirus: si aprono diversi scenari per capire come terminare il campionato. Tra queste c’è l’ipotesi playoff per assegnare il titolo e ad avvalorare questa tesi c’è anche Guglielmo Stendardo. Ecco cosa ne pensa l’ex biancoceleste ai microfoni di TMW Radio:

«C’è un vuoto normativo, servirebbe una nuova norma che disciplini il campionato per l’interruzione in caso di forza maggiore. Per me, l’ipotesi più giusta sarebbe quella di playoff e playout, che renderebbe più appetibile il campionato. Io spero però che si possa continuare, spostando il calendario più avanti».