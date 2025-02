Serie A, stipulata la media spettatori del campionato 2024/25: la posizione della Lazio

Serie A, arrivati al giro di boa del torneo è arrivato il punto di fare il quadro della situazione: ecco la media dei tifosi

Con il girone di ritorno entrato nel vivo, la serie A è nel suo giro di boa e la Lazio e le altre contendenti vogliono accelerare i tempi per conquistare subito i loro rispettivi obiettivi, ma per farlo hanno bisogno come naturale che sia dei tifosi, che rispondono sempre presenti. A proposito ma qual è la media degli spettatori del campionato 2024/2025? Ad aiutarci a rispondere a questa domanda ci pensa Calcio e Finanza, che spiega nel dettaglio la questione.

La media piuttosto alta con 30.638 spettatori per ogni gara, con un tasso di riempimento degli stadi pari al 91,92%. Numeri che non si vedevano dall’annata 1997/98. La vetta è del Milan con 71.960 spettatori, a seguire l’Inter con 70.208, mentre a chiudere il podio è la Roma con 62mila spettatori. Per quanto riguarda la Lazio invece la media è di 43mila spettatori medi e quindi nella top 5