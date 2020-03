Serie A, Spadafora: «Serve riequilibrare il calendario nelle prossime settimane»

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato al Corriere della Sera dopo la decisione di rinviare cinque partite in Serie A

Sulle pagine del Corriere della Sera Vincenzo Spadafora, Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, ha commentato la decisione del Governo di rinviare 5 partite di Serie A. Il Ministro ha intimato anche alla Lega Serie A di mettersi all’opera per equilibrare i calendari.

«Campionato falsato? In un momento con più di mille contagiati e quasi trenta morti non è il mio primo pensiero. Capisco le rimostranze dei tifosi ma non può essere questa l’ottica da cui giudicare decisioni difficili. Ora spetta alla Lega fare di tutto, anche smontare e rimontare le giornate se occorre, per equilibrare il calendario nelle prossime settimane».