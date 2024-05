Calciomercato Lazio, un ex pupillo di Tudor nel mirino: ecco di chi si tratta. Può rinforzare la difesa in vista della prossima stagione

Come riportato da Il Corriere dello Sport, la Lazio ed Igor Tudor sono alla ricerca di due difensori per completare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. L’ultimo nome accostato ai biancocelesti è quello di un ex pupillo del tecnico croato: Chancel Mbemba.

Il difensore del Marsiglia rispecchia tutti i requisiti di Tudor: è alto, fisico, ma anche esplosivo. Un giocatore che potrebbe fare al caso della Lazio.