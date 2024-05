Calciomercato Lazio, Maximiano nel mirino della Premier League: le ultime sul futuro del portiere di proprietà dei biancocelesti

Come riportato da Vicente Beltran, giornalista spagnolo esperto di calciomercato, Luis Maximiano è finito nel mirino dell’Aston Villa. Il portiere portoghese andrebbe a ricoprire il ruolo di vice-Martinez.

Attualmente, il giocatore di proprietà della Lazio è in prestito all’Almeria, ma non sarà riscattato dal club spagnolo a causa della retrocessione. Quel che è certo è che Maximiano non resterà nel club biancoceleste.