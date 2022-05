Serie A, Seedorf: «La Lazio poteva avere più punti»

L’ex calciatore olandese Seedorf ha parlato della stagione di Serie A, citando anche il campionato della Lazio

Clarence Seedorf, storico ex calciatore olandese che in Italia ha vestito le maglie di Inter e Milan, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato della stagione di Serie A citando anche la Lazio.

SERIE A – «Me l’aspettavo e a inizio stagione avevo detto che sarebbe stato un torneo più competitivo rispetto al passato, con più squadre in corsa per titolo. Credevo che Juventus e Napoli sarebbero restate “attaccate” alle milanesi ancora di più, ma non hanno fatto il massimo. Anche la Roma e la Lazio potevano avere più punti».