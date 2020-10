Serie A, sconfitte per Inter e Atalanta, il Crotone ferma la Juve

I risultati delle altre partite della quarta giornata di Serie A disputate oggi.

Otto squadre di Serie A in campo questo sabato per il quarto turno di Serie A.

Aldilà della sconfitta della Lazio per 0-3 sul campo della Sampdoria, non sono mancate le sorprese a partire dal match delle ore 15:00 tra Atalanta e Napoli. La squadra di Gattuso si è letteralmente sbarazzata di quella di Gasperini con un roboante 4-1, frutto della doppietta di Lozano e le reti di Politano ed Osimhen. Della bandiera il gol di Lammers.

Alle 18:00, oltre alla sfida di Marassi, si è disputato il Derby di Milano, dove il Milan ha trionfato per 2-1 sull’Inter grazie alla doppietta del ritornato Ibrahimovic. Alla squadra di Conte non sono bastati un Handanovic pararigori e un Lukaku in grande spolvero (autore del gol della speranza): a San Siro è Pioli a trionfare e prendersi la vetta della classifica.

Nell’anticipo serale, Juventus e Crotone non vanno oltre l’1-1: al rigore di Simy ha risposto il primo gol stagionale di Alvaro Morata.