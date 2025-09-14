Serie A, cade la Roma in casa contro il Torino: primo scivolone per Gasperini, la decide Simeone

Serie A, sconfitta per la Roma in casa contro il Torino: primo scivolone per il neo tecnico Gasperini, la decide Simeone

Prima battuta d’arresto stagionale per la Roma di Gian Piero Gasperini, tecnico bergamasco noto per il calcio offensivo e le soluzioni tattiche imprevedibili. Allo stadio Olimpico, nella terza giornata di Serie A 2025/26, i giallorossi cedono 0-1 contro un Torino compatto e cinico, guidato da Marco Baroni, allenatore ex Lazio, esperto nella costruzione di squadre solide e difficili da superare. A decidere la sfida è una prodezza di Giovanni “Cholito” Simeone, attaccante argentino classe 1995, al primo gol stagionale.

Le scelte iniziali e il primo tempo

Gasperini sorprende tutti schierando un 3-4-1-2 offensivo, con l’esordio da titolare di El Aynaoui, giovane trequartista marocchino, alle spalle del tandem argentino Matías Soulé – fantasista rapido e creativo – e Paulo Dybala, la “Joya” capace di inventare in ogni momento. Baroni risponde con un tridente composto da Simeone, Cyril Ngonge e Nikola Vlasic, puntando su velocità e pressing alto.

La prima frazione è equilibrata e bloccata: la Roma prova a costruire, ma fatica a superare la linea difensiva granata. Simeone, con i suoi movimenti, crea più di un grattacapo alla retroguardia giallorossa, mentre Dybala e Soulé non riescono a trovare lo spazio per incidere.

Il gol decisivo di Simeone

Nella ripresa Gasperini cambia subito, inserendo Lewis Ferguson e Tommaso Baldanzi e togliendo Dybala ed El Aynaoui. Ma al 59’ arriva la svolta: su un contropiede orchestrato da Ngonge, Simeone riceve palla al limite dell’area e lascia partire un destro a giro sul secondo palo, imparabile per Mile Svilar. È l’1-0 che gela l’Olimpico.

Torino compatto, Roma senza sbocchi

La Roma accusa il colpo e il Torino sfiora il raddoppio con Zakaria Aboukhlal, fermato solo da un intervento prodigioso di Svilar. I giallorossi aumentano la pressione, ma i cambi – incluso l’ingresso del giovane Niccolò Pisilli – non producono effetti. La difesa granata, guidata da un attento Eran Israel tra i pali, resiste fino al triplice fischio, respingendo anche un colpo di testa pericoloso di Pisilli in pieno recupero.

Dopo otto minuti di extra time, il Torino festeggia la prima vittoria in campionato e tre punti preziosi. Per la Roma, invece, arriva il primo stop della stagione, con la necessità di reagire subito per non perdere terreno in classifica.