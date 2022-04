Serie A, la Fiorentina cade a Salerno: all’Arechi finisce 2-1

Colpaccio della Salernitana, che batte 2-1 la Fiorentina e si rilancia ancor di più nella corsa salvezza, Brutto stop per i viola

Colpaccio della Salernitana, che batte 2-1 la Fiorentina e si rilancia ancor di più nella corsa salvezza, Brutto stop per i viola nella corsa per un posto in Europa.

Padroni di casa avanti con Djuric nel primo tempo, ma nella ripresa arriva il pari firmato da Saponara. Nel finale però c’è il gol vittoria di Bonazzoli, che fa esplodere lo stadio Arechi.