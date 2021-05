Serie A, chi ha portato più punti alla propria squadra con i gol? Due Lazio nella lista di quelli che ci sono riusciti meglio

Chi sono i giocatori che hanno portato più punti alla propria squadra con i rispettivi gol? In lista anche due Lazio: si tratta di Milinkovic Savic e Immobile. Il dato, analizzato da Opta Paolo, riguarda tutti i gol decisivi ai fini del risultato: non conta, ad esempio, una tripletta in un 5-1 ma conta un gol in un 2-2.

Sergej ha fatto guadagnare alla Lazio 11 punti con i propri gol, 8 in totale. Immobile, invece, ne ha portati ben 20 con i suoi 20 gol totali.