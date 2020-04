Serie A a porte chiuse, un danno da 95 milioni di euro

Serie A, con molta probabilità non ci saranno tifosi alla ripresa del campionato: ecco il danno che potrebbero subire le società

Non sarà una ripresa semplice e soprattutto, anche se il campionato dovesse ripartire, non sarà come lo abbiamo lasciato. Al 99% le gare infatti si giocheranno a porte chiuse proprio per mantenere in sicurezza in primis gli stessi supporters.

Questo creerà un danno economico ingente anche alle società che fino a prima dello stop avevano visto un incremento dei loro introiti derivanti dai biglietti. Come riporta il Corriere dello Sport ci sarà una perdita di circa 95 milioni di euro. I biglietti, ad oggi, valgono il 10% del fatturato delle società.