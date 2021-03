Serie A, i risultati della altre: il Parma batte la Roma, ancora sconfitto il Torino

Serie A, i risultati delle altre: la Roma perde in casa del Parma; l’Inter soffre a Torino ma riesce a mantenere salda la vetta

Solo Roma ed Inter protagoniste di questo pomeriggio di Serie A. I giallorossi, impegnati nella trasferta contro il Parma, cedono il passo ai padroni di casa: Mihaila nel primo tempo ed Hernani nel secondo consegnano i tre punti a D’Aversa. Ancora protagonista Ibanez che regala il secondo gol commettendo un fallo da rigore.

Soffre invece l’Inter che, nella prima frazione di gioco, non riesce a trovare gli spazi giusti per arrivare in porta. Succede poi tutto nella ripresa: Lukaku apre le marcature battendo Sirigu dagli undici metri; all’olandese risponde Sanabria e chiude definitivamente Lautaro Martinez di testa, mantenendo l’Inter in vetta.