Serie A, oggi si aprono le buste per i diritti TV internazionali

Primo banco di prova per la Serie A con la cessione dei diritti TV internazionali. Oggi l’apertura delle buste, giovedì l’assegnazione

Nella giornata di oggi la Lega Calcio aprirà le buste con le offerte relative ai diritti televisivi internazionali relativi al prossimo triennio, 2021-2024.

L’assegnazione definitiva avverrà giovedì 14 gennaio dopo l’assemblea di Lega. Inoltre, come segnala Gazzetta, per quanto riguarda invece le offerte per i diritti nazionali dovranno essere presentate entro le 10 del 26 del gennaio.