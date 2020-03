Serie A, Nicchi: «Ci atteniamo alle disposizioni del Governo»

Serie A, arrivano anche le parole del presidente dell’AIA Nicchi in merito alla possibilità di sospendere il campionato

Momento surreale quello che si sta vivendo in questi minuti. Parma e Spal erano in procinto di scendere in campo quando è arrivato lo stop. Si decide in questo momento quale sarà il destino di questo campionato di Serie A. Queste le parole del presidente dell’AIA Nicchi ai microfoni di Italpress.

«Noi facciamo e faremo quello che è consentito dalle norme. Di ora in ora, ormai, seguiamo gli sviluppi con la speranza che tutto prenda una piega positiva. C’è da attenersi ai decreti governativi e noi l’abbiamo fatto fin da subito. Noi ci atteniamo alle disposizioni che ci dà il Governo e alle disposizioni della Figc, sempre nel rispetto ed a salvaguardia della salute».