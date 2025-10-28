Serie A, il Napoli vince ancora: una rete di Anguissa permette di espugnare Lecce. Il resoconto del match del Via del Mare

Serie A, non si ferma il cammino del Napoli. I partenopei hanno la meglio sul Lecce grazie alla rete di Anguissa nella ripresa.

Il Napoli di Antonio Conte continua la sua marcia in Serie A, vincendo anche contro un buon Lecce grazie a una rete di Anguissa. La squadra pugliese, allenata da Di Francesco, ha dimostrato grande organizzazione e non ha reso la vita facile agli azzurri, sfiorando più volte il vantaggio.

La partita ha visto il Lecce protagonista di un’occasione clamorosa: un calcio di rigore che avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match, ma Camarda si è fatto ipnotizzare da Milinkovic-Savic, negando la rete ai giallorossi. L’ex Milan ha lasciato il campo visibilmente provato, in lacrime, sotto gli occhi di compagni e tifosi. Questo episodio ha segnato un momento chiave della sfida, permettendo al Napoli di mantenere il controllo del gioco e di gestire la pressione degli avversari.

La rete decisiva è arrivata grazie a Anguissa, il cui gol ha sancito la vittoria del Napoli. Con questo successo, la squadra di Conte consolida il primo posto in classifica, raggiungendo quota 21 punti in Serie A. Il Napoli mostra così grande continuità, imponendo il proprio gioco e confermandosi come una delle squadre più solide del campionato.

Il match ha evidenziato alcuni punti chiave per entrambe le formazioni. Il Lecce ha dimostrato di poter competere anche contro le grandi del campionato, ma ha pagato la mancanza di cinismo sotto porta. Dall’altra parte, il Napoli ha saputo capitalizzare le occasioni create, gestendo la gara con esperienza e calma. Questo equilibrio tra organizzazione difensiva e capacità offensiva è uno dei motivi principali del successo degli azzurri in Serie A finora.

Con questa vittoria, il Napoli lancia un chiaro segnale alle concorrenti: la squadra di Conte è determinata a lottare fino alla fine per il vertice della classifica. La gestione del match, la solidità difensiva e la capacità di sfruttare le poche opportunità create contro un avversario ostico come il Lecce confermano la crescita della squadra sotto ogni punto di vista.

In definitiva, il Napoli si conferma protagonista indiscusso della Serie A, consolidando il primo posto e mostrando una continuità che lo rende uno dei candidati principali per la lotta al titolo. Il Lecce, nonostante la sconfitta, esce dal campo a testa alta, avendo dato filo da torcere a una delle formazioni più forti del campionato.