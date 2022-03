Serie A: Milan, le bucce di banana e i cattivi pensieri della Juve

Ritorna la Serie A dopo la parentesi dedicata alle coppe europee: Juve a Genova sperando in uno scivolone del Milan contro l’Empoli

Dare seguito al capolavoro del Maradona: è questo il mantra che accompagnerà il Milan in un sabato di Serie A che si propone particolarmente interessante per la lotta Scudetto, ma anche per la zona salvezza.

Dopo aver riconquistato la vetta una settimana fa, il Diavolo ha ora il chiodo fisso di non volerla più mollare, sempre al netto del recupero che ancora manca ai cugini dell’Inter. Dimostrare solidità negli scontri diretti è stato un passo fondamentale per Stefano Pioli, ora però ne manca un altro: raggiungere quella maturità necessaria per non scivolare su altre bucce di banana.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24.COM