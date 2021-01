Serie A, Milan batte Benevento e torna in vetta alla classifica

Il Milan di Stefano Pioli batte il Benevento di Pippo Inzaghi, scavalcando l’Inter in vetta alla classifica

Una partita vinta dagli episodi quella disputata dal Milan contro il Benevento, terminata 0-2 in favore dei rossoneri. I giallorossi, padroni di casa, hanno la colpa di aver vanificato una moltitudine di palle gol sotto porta, regalando in apertura ai rossoneri la possibilità di sbloccare il match dal dischetto. Kessie non se lo fa ripetere due volte, sbloccando dagli undici metri. Poi, un grandissimo Donnarumma tiene in piedi la squadra di Pioli, fino al raddoppio di Leao, autore di un gol da cineteca con pallonetto da fuori area a bettere Montipò. Il Benevento sbaglia anche un calcio di rigore, con Caprari che calcia al lato dopo aver spiazzato Donnarumma. I milanesi scavalcano così i rivali cittadini dell’Inter in vetta alla classifica, toccando quota 37 punti (nerazzurri a 36).