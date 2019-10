Serie A, media spettatori: Lazio al quarto posto

Serie A, primi tre posti blindati dalle big storiche ma al quarti ci sono i biancocelesti con un bel numero di presenze all’Olimpico

Seconda pausa per le Nazionali in questo campionato. La Lazio al momento si trova al sesto posto con 11 punti ad un solo punto dalla Roma e a due dal Napoli. Nella classifica della media spettatori però le cose cambiano.

Insuperabile infatti l’effetto Conte che ha portato a San Siro una media spettatori altissima: 63.569, nessuno in Italia fa registrare i numeri dei neroazzurri. Vicino ci vanno i cugini del Milan, nonostante l’inizio di stagione da dimenticare, con una media di 58.499 spettatori. Terzo gradino del podio per la Juventus con 39.381. In modo inaspettato è proprio la compagine di Inzaghi a piazzarsi al quarto posto con 38.000 spettatori in queste prime sette giornate di campionato. All’ultimo posto il Sassuolo con una media di poco superiore alle 10.000 presenze.