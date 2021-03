Serie A, il lunch match tra Bologna e Sampdoria termina 3-1

Nella gara delle 12.30 di questa domenica il Bologna supera la Sampdoria per 3-1: reti di Barrow, Svanberg e Soriano

Ottima prova per il Bologna di Sinisa Mihajlović nel lunch match di questa domenica contro la Sampdoria: 3-1 con reti di Barrow (27′), Svanberg (41′) e Soriano (70′). Per la Doria il gol, valido per il momentaneo 1-1, è di Quagliarella (37′).

Il Bologna sale in tredicesima posizione con 28 punti, la Sampdoria resta undicesima con 32 punti.

Il tabellino del match:

MARCATORI: 27′ Barrow, 37′ Quagliarella, 41′ Svanberg, 70′ Soriano.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu (90′ De Silvestri), Soumaoro, Danilo, Dijks; Schouten (68′ Dominguez), Svanberg, Soriano; Skov Olsen, Barrow, Palacio (68′ Sansone). A disposizione: Antov, Baldursson, Da Costa, Dominguez Hickey, Mbaye, Medel, Orsolini, Poli, Sansone, Vignato. Allenatore: Mihajlovic.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Ferrari (72′ Leris), Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto (69′ Gabbiadini); Damsgaard (69′ Ramirez); Quagliarella. A disposizione: Ravaglia, Avogadri, Silva, Verre, Balde, Ramírez, Askildsen, Regini, La Gumina, Tonelli, Gabbiadini, Léris. Allenatore: Ranieri.

ARBITRO: Irrati di Pistoia. Assistenti: Bresmes di Bergamo e Miele di Nola. Quarto ufficiale: Mariani di Aprilia. VAR: Banti di Livorno. AVAR: Meli di Parma.

AMMONITI: Palacio, Ferrari, Ramirez.