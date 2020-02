Serie A, il fantasista biancoceleste si complimenta col giocatore del Napoli per il gol vittoria contro il Brescia su Instagram

Nella serata di ieri Brescia-Napoli ha dato il via alla venticinquesima giornata di Serie A e ha visto le rondinelle cadere ai piedi della squadra di Gattuso. I partenopei infatti hanno ottenuto i tre punti in rimonta con i gol di Insigne e Fabian Ruiz. Quest’ultimo è stato oggetto di complimenti da parte di Luis Alberto: il fantasista biancoceleste infatti ha commentato con «Fenomeno» il post pubblicato su Instagram dallo spagnolo per festeggiare la vittoria azzurra. Quando centrocampo e giocatori spagnoli si incontrano, il divertimento in campo è assicurato.